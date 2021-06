Do czego służy bindownica fellowers orion e500?

Do czego służy bindownica fellowers orion e500 i czym jest urządzenie zwane bindownicą? Sprawdź w naszym artykule.



Bindownica - co to takiego?

Bindownica jest to urządzenie biurowe, które służy do oprawiania arkuszy papieru w tak zwane grzbiety, dzięki czemu dokument przymuje postać łatwego do przeglądania katalogu czy też książki. Sczepianie brzegów arkuszy papierów odbywa się za pomocą różnych technik introligatorskich i z wykorzystaniem kilku rodzajów materiałów, łączących wcześniej sperforowany blok jak plastikowy grzebień, spirala plastikowa wkręcana czy metal bind lub o-wire. Jak działa bindownica fellowers orion e500 i gdzie ją kupić?

Bindownica fellowers orion e500 w ofercie sklepu Fellowes

Fellowers to sklep internetowy, który zajmuje się sprzedażą urządzeń biurowych takich jak bindownice. W ofercie sklepu online znajdziemy bindownice fellowers orion e500. To profesjonalne urządzenie przeznaczone dla wymagających użytkowników i punktów usługowych. Jest wydajna, gdyż może zbindować do 30 kartek dziurkowanych jednorazowo. Co więcej, może oprawiać dokumenty o grubości do 510 arkuszy. Sprawdź inne szczegóły techniczne na stronie Fellowes.